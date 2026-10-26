El transporte urbano de León estrena sistema de pago por tarjeta bancaria para los billetes sencillos

Archivo - El Ayuntamiento de León implanta sistema de pago por tarjeta bancaria para los billetes sencillos en el transporte urbano. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha implantado el sistema de pago EMV y mantiene las bonificaciones de los abonos de transporte como instrumento para facilitar el acceso al autobús y fomentar una movilidad más asequible y sostenible.

Desfe este lunes los usuarios del transporte público pueden abonar el billete sencillo mediante tarjetas bancarias de débito o crédito, tanto físicas como virtuales, a través de teléfonos móviles y relojes inteligentes. Se trata de una solución de pago sin contacto, basada en el estándar EMV (Europay, Mastecard y VISA).

La implantación de este sistema supone un nuevo paso en la digitalización y modernización del servicio municipal de autobuses, al agilizar el acceso y facilitar el proceso de pago, especialmente para los viajeros ocasionales. Al subir al autobús el usuario solo tendrá que acercar su tarjeta bancaria o dispositivo compatible con tecnología contactless al lector habilitado para efectuar el pago y adquirir el billete sencillo.

El sistema ofrece rapidez, seguridad y facilidad de uso, al aprovechar medios de pago bancarios ampliamente extendidos entre la población. Además, contribuye a simplificar el proceso de pago y a adaptar el transporte público a los nuevos hábitos de las personas usuarias.

El pago EMV estará destinado al billete sencillo, mientras que los abonos de transporte continuarán como alternativa especialmente ventajosa para quienes utilizan habitualmente el autobús y pueden beneficiarse de las bonificaciones tarifarias vigentes.

MODELO "MÁS MODERNO, ACCESIBLE Y EFICIENTE"

Con esta iniciativa, León avanza hacia un modelo de transporte urbano "más moderno, accesible y eficiente, combinando la innovación tecnológica con medidas destinadas a favorecer el uso del transporte colectivo", según ha explicado el alcalde de León, José Antonio Diez.

"La digitalización de los medios de pago y las bonificaciones tarifarias forman parte de una estrategia orientada a mejorar el servicio a las personas usuarias, facilitar los desplazamientos y consolidar el transporte público como una alternativa al vehículo privado", ha añadido.

Las bonificaciones de los abonos de transporte constituyen una herramienta de apoyo a los usuarios del transporte público, al reducir el coste de los desplazamientos habituales y facilitar el acceso al autobús urbano.

121,94% DE VIAJEROS MÁS DESDE 2021

El número de viajeros acumulados hasta el mes de septiembre de este año supera los 3,8 millones, una cifra que ha crecido un 121,94 por ciento respecto a 2021, antes de la implantación de las bonificaciones de los abonos, mientras que el último año suma 331.326 usuarios más, un 9,32 por ciento más que durante el mismo periodo de 2025.

La evolución de los viajeros refleja un crecimiento significativo del transporte urbano en León. Para analizar esta tendencia, los datos acumulados hasta septiembre permiten comparar la situación actual con la del año anterior y con la registrada en 2021, antes de la implantación de las bonificaciones en 2022.

Este incremento pone de manifiesto el aumento de la utilización del autobús urbano en un contexto en el que las bonificaciones contribuyen a reducir el coste de los desplazamientos habituales y constituyen un incentivo para optar por el transporte colectivo. Actualmente las bonificaciones del precio de los abonos de transporte urbano son posibles gracias a una financiación del 30 por ciento del precio por parte del Ayuntamiento de León y a una aportación de este precio del 20 por ciento por parte del Gobierno de España.