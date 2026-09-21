Transportes, abierto a estudiar soluciones "viables y conformes a normativa" sobre la conexión de Goition con la VA-30

VALLADOLID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se ha mostrado "abierto" a estudiar "conjuntamente" soluciones "viables y conformes a la normativa" de la conexión directa de Gotion con la VA-30.

Fuentes del departamento que dirige Óscar Puente han aclarado a Europa Press que el Ministerio "no bloquea el desarrollo" y que el expediente "sigue abierto", en respuesta a la petición del alcalde Jesús Julio Carnero de una "reunión urgente" tras conocer el informe desfavorable a la opción planteada por el Consistorio.

El Ministerio explica que el Ayuntamiento conocía desde diciembre de 2025 que el acceso directo propuesto no cumplía la normativa. "Su propio estudio detecta posibles colas y afecciones a la seguridad, pero no incorpora medidas suficientes para resolverlas", han advertido.

En este sentido, ha reconocido que el informe el Ministerio propone alternativas "concretas", como "vías colectoras o utilizar y mejorar los enlaces existentes".

No obstante, se abren a estudiar "conjuntamente cualquier solución que sea técnicamente viable, segura y conforme a la normativa". "En cuanto el Ayuntamiento presente esa solución, el expediente podrá continuar", han zanjado.