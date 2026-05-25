Transportes adjudica por 7,74 millones la conservación de 138 kilómetros de carreteras de Burgos

BURGOS 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 7,74 millones de euros un contrato para la conservación y explotación de 138 kilómetros (km) de carreteras del Estado en la provincia de Burgos.

La duración inicial de los trabajos es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años más y otra adicional de un máximo de nueve meses. La adjudicación del contrato, previamente licitado, se publicará próximamente en la Plataforma de Contratación del Sector Público, señala el Ministerio a través de un comunicado.

Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a toda la ciudadanía.

Asimismo, recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

En concreto, los trabajos se destinan al mantenimiento y conservación de 138,189 kilómetros de carreteras del sector nº4 de Burgos, que incluye varios tramos de la N-232, entre Cubo de Bureba (km 480) y Soncillo (km 570); la N-629, entre Trespaderne (km 0) y el límite con Cantabria (km 48) y varios tramos de la N-232A (km 567) y N-629A (km 42).

Junto a las carreteras relacionadas, el contrato incluye también la de rehabilitación superficial del firme en la N-232, desde el km 66 al 569,7 (intersección con la N-623), en el municipio de Valle de Valdebezana.