Transportes avanza en la supresión del paso a nivel de la Línea Madrid-Chamartín-Hendaya en Ataquines (Valladolid) - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALLADOLID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible avanza en la supresión del paso a nivel de la línea Madrid-Chamartín-Hendaya iniciando el procedimiento expropiatorio de los bienes y derechos afectados en el cruce situado en el kilómetro 190 localizado en el término municipal de Ataquines (Valladolid).

Los trabajos consistirán en la construcción de un paso superior sobre la vía férrea de 68 metros de longitud, compuesto de un tablero de tres vanos apoyado sobre vigas y pilares de hormigón armado.

La plataforma de la nueva estructura tiene dos carriles de tres metros y dos arcenes de 0,50 metros y contará con protección antivandálica.

Además, se repondrán los caminos afectados, según ha detallado el Ministerio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Este nuevo paso superior tendrá un gálibo superior mínimo de siete metros para dejar espacio al sistema de electrificación, catenaria y postes de la línea ferroviaria. La actuación incrementará la fiabilidad de la línea y las condiciones de seguridad de las infraestructuras.

EXPEDIENTE EXPROPIATORIO

Las afecciones contemplan la expropiación en pleno dominio, la imposición de servidumbres y ocupaciones temporales, ubicándose la totalidad de los terrenos en el municipio de Ataquines.

El total de superficie objeto de expropiación en pleno dominio asciende a 16.872 metros cuadrados (m2) en suelo rural, mientras que la imposición de servidumbres afecta a 65 metros cuadrados y las ocupaciones temporales a 25, destinadas principalmente a instalaciones de obra, acopios y accesos durante la ejecución de los trabajos.

La Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario abre el periodo de Información Pública y convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas a la ocupación, que tendrá lugar el 17 de noviembre 2026.