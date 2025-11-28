Transportes licita por 10,3 millones de euros un contrato para conservar 138 kilómetros de carreteras en Burgos

Pintado de marcas viales en N-629, km 44. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

BURGOS 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 10,3 millones de euros (IVA incluido) un contrato para la conservación y explotación de 138 kilómetros de carreteras del Estado en la provincia de Burgos.

La duración del contrato es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos más y otra adicional por un máximo de nueve meses y próximamente se publicará el anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los trabajos se destinan al mantenimiento y conservación de 138,189 kilómetros de carreteras del sector nº04 de Burgos, han informado a Europa Press fuentes del Ministerio.

En concreto, se contemplan actuaciones en la N-232, entre Cubo de Bureba (km 480) y Soncillo (km 570); la N-629, entre Trespaderne (km 0) y el límite con Cantabria (km 48) y varios tramos de la N-232A (km 567) y N-629A (km 42). Junto a las carreteras relacionadas, será objeto también del contrato la rehabilitación superficial del firme en la N-232 desde el km 66 al 569,7 (intersección con la N-623), en el municipio de Valle de Valdebezana.

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación de la RCE incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.