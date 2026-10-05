Transportes licita por 1,4 millones el pintado de marcas viales en carreteras de Ávila. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ÁVILA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 1,4 millones de euros (IVA incluido) un contrato de obras para el pintado de eje, bordes e intersecciones en siete carreteras de la provincia de Ávila.

En concreto, la actuación contempla intervenciones en la AV-20, A-50, N-110, N-110A, N-403, N-501 y N-502, cuyo anuncio correspondiente se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Estos trabajos tienen como objetivo principal mejorar la visibilidad de la señalización horizontal y reforzar las condiciones de seguridad vial. Las marcas viales de estas vías presentan un importante desgaste provocado, entre otros factores, por el volumen de tráfico, el propio trazado de las carreteras y las condiciones meteorológicas derivadas de la vialidad invernal.

La intervención abarcará la renovación de símbolos y cebreados. El repintado se ejecutará mediante la aplicación de distintos tipos de pintura reflexiva y termoplástica de larga duración, seleccionados en función de las necesidades operativas de cada carretera y de las características específicas de cada tramo.

Esta medida se encuentra enmarcada dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado. A través de esta línea de actuación, el Ministerio de Transportes ha invertido más de 76 millones de euros en la provincia abulense desde junio de 2018.

Con esta inversión acumulada, el departamento gubernamental busca generar un impulso significativo en la infraestructura viaria estatal existente dentro de la provincia. Asimismo, la iniciativa persigue elevar la calidad del servicio ofrecido a los usuarios que transitan habitualmente por la red de carreteras.