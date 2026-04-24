Transportes rehabilita con firmes sostenibles nueve kilómetros de la N-620 entre Tordesillas y Pollos (Valladolid)

Tramo obras de rehabilitación del firme de la carretera N-620 entre Tordesillas y Pollos (Valladolid). - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALLADOLID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha comenzado las obras de rehabilitación del firme de la carretera N-620 entre los kilómetros 156 y 165, entre los términos municipales de Tordesillas y Pollos (Valladolid).

Esta actuación cuenta con un presupuesto de 2,65 millones de euros (IVA incluido), financiado con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), han informado a Europa Press fuentes ministeriales.

Los trabajos consistirán en el fresado y la reposición del firme con asfalto sostenible procedente de material reciclado y mezclas templadas, que requieren de un menor consumo de combustibles de origen fósil y menor demanda energética.

Durante el desarrollo de estos trabajos, el tráfico se reducirá a uno de los dos carriles de la carretera, con circulación alternativa regulada mediante semáforos o señalistas por el carril que permanezca en servicio.

Esta actuación se enmarca en el Programa de Firmes Sostenibles Efapaves cuyo objetivo es impulsar la economía circular mediante la reutilización del asfalto recuperado, mejorar la eficiencia energética de los procesos de fabricación a través de la reducción de temperaturas y disminuir las necesidades de acarreo de materiales, así como el transporte asociado, mediante técnicas de reutilización. Además, contribuye a la descarbonización y a la sostenibilidad del transporte.

El Ministerio de Transportes ha apuntado que se trata de una iniciativa novedosa que lleva a cabo para renovar, en esta primera fase, el firme de 114 kilómetros de la red de carreteras del Estado en Castilla y León, Región de Murcia, Galicia, Principado de Asturias, La Rioja, Aragón y Cantabria con materiales reutilizados y sostenibles. Algunos de los trabajos ya han comenzado en Logroño, Zamora, Pontevedra y Zaragoza.