Transportes somete a información pública el proyecto para reducir ruido de la A-6 entre Ataquines y Rueda (Valladolid)

Actuaciones contra el ruido en la A-6. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALLADOLID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente y someterá a información pública el proyecto de actuaciones para reducir el ruido de la autovía A-6 entre los kilómetros 141,290 y 172,930, tramo ubicado entre las localidades de Ataquines y Rueda, en la provincia de Valladolid.

Las obras cuentan con un presupuesto estimado de 3,2 millones de euros (IVA incluido) y próximamente el anuncio será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En el proyecto se han definido las actuaciones a desarrollar para reducir la contaminación acústica por la presencia de edificaciones de uso residencial, docente y sanitario, han informado a Europa Press fuentes ministeriales.

Las actuaciones consistirán en la instalación de pantallas acústicas de hormigón integradas en las barreras new jersey o la repavimentación de las calzadas con mezclas fonoabsorbentes mediante fresado de 7 centímetros y reposición con mezcla bituminosa AC 22 Bin S en las dos calzadas y posterior extendido de capa de rodadura de 3 centímetros con mezcla fonoabsorbente BBTM 11.