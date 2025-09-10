Trasladada al hospital una mujer herida tras una colisión frontal entre dos turismos en Salamanca

SALAMANCA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de 46 y 62 años han resultado heridas tras una colisión frontal entre dos turismos que se ha registrado en la calle Juan Pablo II de Salamanca, a la altura del número 38, según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar momentos antes de las 17.27 horas de este miércoles, cuando varias llamadas han alertado del suceso en el que había resultado heridas dos mujeres.

El 112 ha dado aviso del accidente a la Policía Local, a Bomberos, al Cuerpo Nacional de Policía de Salamanca y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado efectivos al lugar.

Posteriormente y tras haber sido atendidas, la mujer de 46 años ha sido trasladada al Hospital de Salamanca y la otra ha sido dada de alta in situ.