Trasladada al hospital una mujer mayor herida tras ser atropellada por una moto en Segovia

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

SEGOVIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer mayor ha sido trasladada en una UVI móvil al Complejo Asistencial de Segovia tras resultar herida al ser atropellada por una motocicleta en el paseo del Conde de Sepúlveda de la capital segoviana, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 10.22 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del atropello, ocurrido a la altura de una gasolinera.

Según han indicado los alertantes, la mujer se encontraba inconsciente tras el accidente.

El 112 ha avisado a la Policía Local de Segovia, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl para atender el incidente.

Sacyl ha confirmado posteriormente el traslado de la víctima en una UVI móvil al Complejo Asistencial de Segovia.