Trasladada una persona con quemaduras tras el incendio de un solar en Salamanca

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

SALAMANCA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida con quemaduras y ha precisado su traslado a un centro hospitalario tras el incendio en un solar en Salamanca, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 17.20 horas, cuando se ha dado aviso al 112 de un incendio de un solar en la calle Caída de Valhondo, en la capital salmantina, por lo que se ha avisado a Policía Local y a bomberos de Salamanca.

Desde el lugar, los organismos han solicitado asistencia para una persona con quemaduras, por lo que se ha pasado el aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y, finalmente, se ha atendido a una persona a la que se ha evacuado al Complejo Asistencial de Salamanca.