Trasladado en helicóptero un agricultor atropellado por su propio tractor en Bustillo del Páramo (Palencia)

Archivo - Helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León. - 112 CYL - Archivo

PALENCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 65 años ha sido trasladado en helicóptero tras ser golpeado por su propio tractor contra el arado en una finca de Bustillo del Páramo Carrión (Palencia).

Según informa el 1-1-2, los hechos se han producido a las 10.54 horas y el varón se encontraba consciente, si bien necesitaba asistencia sanitaria.

El 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil de Tráfico, Guardia Civil COS, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía un helicóptero medicalizado, una ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud de Carrión de los Condes.

Sacyl ha informado que el herido ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Burgos.