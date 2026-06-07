Trasladado en helicóptero sanitario a Madrid un motorista tras sufrir un accidente en Ayllón (Segovia)

Grafismo del 112 Castilla y León sobre el accidente de un motorista en Ayllón (Segovia). - JCYL

AYLLÓN (SEGOVIA), 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 30 años ha resultado herido y ha quedado inconsciente tras sufrir este domingo una salida de vía en la carretera SG-145, a su paso por Ayllón (Segovia), según datos del Servicio de Emergencias Castilla y Léon 112, recogidos por Europa Press.

El accidente se ha producido minutos antes de las 14.44 horas de este domingo, cuando una llamada recibida en la sala de operaciones del 112 Castilla y León ha solicitado asistencia para el conductor de una motocicleta que había resultado herido y se encotraba inconsciente tras uan salida de vía en el kilómetro 17 de la carretera SG-145, en Ayllón (Segovia).

El 112 dio aviso de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias, Sacyl, desde el que se envió un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del consultorio local de Ayllón.

El personal sanitario ha atendido en el lugar al motorista herido, de unos 30 años, a quien trasladó más tarde el helicóptero sanitario al hospital '12 de octubre' de Madrid.