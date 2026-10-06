Trasladado en helicóptero tras ser atropellado por un turismo en Tórtoles de Esgueva (Valladolid)

Archivo - Valladolid.- Helicóptero medicalizado - JCYL - Archivo

BURGOS, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 80 años ha sido trasladado en helicóptero tras ser atropellado en el kilómetro 42 de la CL-619, en la travesía de Tórtoles de Esgueva (Burgos), frente a la Plaza Nueva.

Los hechos se han producido a las 08.50 horas, momento en el que el 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria del centro de salud de Roa.

Los facultativos han atendido al varón que ha sido trasladado al hospital de Burgos.