Trasladado en helicóptero tras ser atropellado por un turismo en Tórtoles de Esgueva (Valladolid)

Archivo - Valladolid.- Helicóptero medicalizado
Archivo - Valladolid.- Helicóptero medicalizado - JCYL - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 6 octubre 2026 10:43
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   BURGOS, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Un varón de unos 80 años ha sido trasladado en helicóptero tras ser atropellado en el kilómetro 42 de la CL-619, en la travesía de Tórtoles de Esgueva (Burgos), frente a la Plaza Nueva.

   Los hechos se han producido a las 08.50 horas, momento en el que el 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria del centro de salud de Roa.

   Los facultativos han atendido al varón que ha sido trasladado al hospital de Burgos.

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