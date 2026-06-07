Trasladado al hospital un joven de 20 años tras ser agredido en la cara en Salamanca

SALAMANCA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años ha sido trasladado en la madrugada de este domingo al hospital clínico universitario de Salamanca tras ser golpeado en la cara como consecuencia de una agresión ocurrida en la plaza de la Reina, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

La agresión se ha producido en torno a las 6.41 horas de este domingo en la plaza de la Reina, donde una llamada solicitba asistencia para un joven de unos 20 años, a quien habían golpeado en la cara, se encontraba consciente y sangraba por una ceja y la nariz.

El 112 dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico para atender al herido, el cual ha sido trasladado al hospital de Salamanca.