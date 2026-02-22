Trasladado al hospital un motorista tras salirse de un camino en Cilloruelo (Salamanca)

SALAMANCA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 43 años ha resultado herido tras salirse su moto de un camino agrícola que sale de la carretera DSA-110 en Cilloruelo, en el término municipal de Encinas de Abajo (Salamanca), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 12.57 horas de este domingo, 22 de febrero, cuando la sala de emergencias ha recibido una llamada en la que se informaba de los hechos ocurridos a las afueras del pueblo, dirección sur.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario y una ambulancia.

Finalmente, el herido ha sido trasladado por el helicóptero de Emergencias Sanitarias al Hospital de Salamanca.