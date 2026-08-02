Trasladado al hospital un niño tras caerse de la bici y quedar seminconsciente en Tejada (Burgos)

Archivo - Helicóptero medicalizado de Sacyl. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

TEJADA (BURGOS), 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un niño de unos diez años ha sido trasladado al hospital tras caerse de una bicicleta y quedar seminconsciente en una zona de difícil acceso próxima a Tejada (Burgos) este domingo, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 12.01 horas de este domingo, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba del accidente y se indicaba que el menor estaba seminconsciente.

El 1-1-2 ha avisado al Centro Coordinador de Emergencias que ha movilizado el Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera, a la Guardia Civil (COS) de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado.

El grupo de rescate ha llegado a la zona y la rescatadora enfermera ha hecho una primera valoración del menor. Después, han ayudado a acercar al niño hasta el helicóptero medicalizado que ha aterrizado en las proximidades y finalmente, el menor ha sido trasladado en el helicóptero medicalizado de Sacyl al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.