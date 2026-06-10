Trasladado al hospital tras el vuelco de un turismo en Tamames (Salamanca)

Archivo - Ambulancia, soporte vital básico, transporte sanitario. - EUROPA PRESS - Archivo

SALAMANCA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 60 años ha sido trasladado al hospital después de que el vehículo en el que viajaba se saliera de la carretera y volcara en el kilómetro 23 de la SA-210 en Tamames.

Según informa el 1-1-2, los hechos se han producido a las 14.40 horas, momento en el que la sala da aviso a Guardia Civil de tráfico de Salamanca, a Bomberos de Diputación de Salamanca y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que envía recursos al lugar del accidente. Finalmente, no es precisa la intervención de bomberos para liberar al herido, que ha logrado salir por sus propios medios.

El hombre ha sido trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.