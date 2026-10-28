Trasladan en helicóptero a un ciclista implicado en un accidente con un turismo en Campaspero (Valladolid)

Archivo - Helicóptero medicalizado - JCYL - Archivo

VALLADOLID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón, del que se desconoce sus datos de filiación, ha sido trasladado en helicóptero después de que se viera implicado en un accidente con un turismo cuando iba en bicicleta en el kilómetro 17 de la VA-223, dentro del término municipal de Campaspero (Valladolid).

Los hechos se han producido a las 16.10 horas, momento en el que el 1-1-2 traslada el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario, una Unidad Enfermerizada de Emergencias y personal de Atención Primaria del centro de salud de Peñafiel.

Tras ser atendido, se le ha trasladado en helicóptero sanitario al Hospital Clínico Universitario.

OTRO HERIDO EN TUDELA

No ha sido el único accidente con un ciclista implicado, ya que a las 17.14 horas, un varón de unos 55 años ha resultado herido en una colisión con un turismo en la rotonda de la carretera CL-600, sobre la autovía A-601, kilómetro 13, dentro del término municipal de Tudela de Duero.

El herido se encontraba consciente y refería dolores en cadera y espalda. El 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil, Policía Local de Tudela y a Emergencias Sanitarias.