Trasladan en helicóptero al conductor de un camión que volcó en una empresa de hormigón en Osorno (Palencia)

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado del Sacyl - 112 - Archivo

PALENCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 29 ha sido trasladado eh helicóptero al hospital de Burgos después de que el camión que conducía volcara en una empresa de hormigón de Osorno (Palencia).

Los hechos se han producido a las 16.01 horas en una planta ubicada a la altura del punto kilométrico 172 de la N-120. Las llamadas al 1-1-2 alertaban de que el herido se encontraba en el interior de la cabina, si bien posteriormente pudo salir del vehículo.

La sala ha dado aviso a la Guardia Civil (COS) de Palencia, a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico, un equipo médico de Osorno y un helicóptero medicalizado.

Los facultativos han atendido en el lugar de los hechos al joven que ha sido trasladado en helicóptero al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.