Trasladan en helicóptero a un varón tras el vuelco de un turismo en Encinasola (Salamanca)

Archivo - Helicóptero de Sacyl. Archivo - JCYL - Archivo

SALAMANCA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 70 años ha sido trasladado en helicóptero al hospital después de que el vehículo en el que viajaba se saliera de la carretera y diera varias vueltas de campana en el kilómetro 8 de la DSA-570, en Encinasola de los Comendadores (Salamanca).

Los hechos se han producido a las 14.10 horas, momento en el que la sala del 1-1-2 informa a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una Unidad Enfermerizada de Emergencias (UEnE), un equipo médico y un helicóptero medicalizado.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido al varón que ha sido trasladado, posteriormente, en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.