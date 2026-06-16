Trasladan al hospital a un anciano que de madrugada salió de su casa en Carbellino y fue localizado horas después

Momento en el que el anciano es llevado a la ambulancia trs ser localizado. - SUB. GBNO EN ZAMORA

ZAMORA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han localizado a un anciano de 81 años cuya desaparición denunció su mujer cuando a las 3.15 horas de este martes se despertó y se percató de que su marido no estaba en el domocilio, ubicado en la localidad zamorana de Carbellino.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Zamora, a las 3:15 horas, se recibió llamada de una mujer que alertó de la desaparición de su marido ya que se había despertado en torno a las 01:45 horas y el hombre no se encontraba en su domicilio, además de que informó de que el desaparecido 0tiene dificultad en la visón y dificultad en la deambulación por lo que utiliza bastón.

Asimismo, la mujer explicói que su marido se había llevado el teléfono móvil, pero daba apagado y había salido sin documentación.

Tras este aviso, se puso en marcha un dispositivo de búsqueda por parte de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, que ha enviado a la zona varias patrullas de Seguridad Ciudadana, mientras que el resto de unidades han quedado en pre-alertada, en un operativo de búsqueda dirigido y coordinado por el acuartelamiento de Fermoselle.

A las 3:50, la patrulla del Puesto de Muelas del Pan, ha localizado al anciano en aparente buen estado, a un kilómetro de su casa, en un camino, y en el momento de la localización se encontraba con la ropa mojada, y explicó que había estado dentro de una charca.

A las 4:30 los servicios sanitarios tras una primera exploración y valoración han traslado al anciano al Hospital Virgen Concha para una revisión más exhaustiva.