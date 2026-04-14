Trasladan al hospital a una mujer tras una colisión múltiple en Miranda de Ebro (Burgos)

Archivo - Ambulancia de soporte vital básico - JCYL - Archivo

BURGOS, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de la que no se conocen datos de filiación, ha resultado herida en una colisión en la que se han visto implicados dos turismos y un camión en el punto kilómetro 318 de la N-I, en Miranda de Ebro.

Los hechos se han producido a las 11.14 horas donde, momento en el que la sala del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que informaba del accidente y de que la herida estaba consciente pero atrapada en el interior del vehículo.

El 1-1-2 ha dado aviso a la Policía Local de Miranda de Ebro, a Policía Nacional, a los bomberos de Miranda de Ebro y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que moviliza una UVI móvil.

La mujer ha sido trasladada hospital Santiago Apóstol.