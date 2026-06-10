Una treintena de estudiantes recibe en Salamanca sus diplomas y bandas tras finalizar el curso 'Universual'

Entrega de diplomas a los estudiantes del programa Universual. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de estudiantes han recibido en el Ayuntamiento de Salamanca su diploma y banda tras haber finalizado el curso 'Univerusal: la universidad inclusiva', un proyecto de desarrollo científico, cultural y social para incluir en la institución académica a personas con discapacidad intelectual o con problemas de salud mental u otras discapacidades, como una fórmula dirigida al crecimiento personal acorde con la idea de aprendizaje para todas las personas.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y la vicerrectora de Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso Social de la Universidad de Salamanca, Marta Gutiérrez Sastre, han presidido este miércoles y en el Ayuntamiento de Salamanca el acto de clausura del curso.

El alcalde ha destacado la colaboración institucional para fomentar la igualdad y la inclusión en una ciudad que es un referente nacional en la creación de oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad.

En la formación, a través de un sistema educativo de calidad en todas sus etapas, pero también a través del Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL) del Ayuntamiento de Salamanca, que ha multiplicado su oferta para facilitar el acceso al mercado laboral a quienes más dificultades puedan encontrar.

Y en el empleo, a través de la reserva contractual a empresas de economía social, cuyos puestos de trabajo para personas con discapacidad permiten la prestación de servicios municipales como la comida a domicilio para personas en situación de dependencia, el mantenimiento de zonas verdes y la gestión de cafeterías en edificios municipales.

Por su parte, la vicerrectora de Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso Social de la Universidad de Salamanca, Marta Gutiérrez Sastre, ha recordado la ley orgánica del sistema universitario que "insta a las universidades a favorecer, a potenciar programas de formación y de especialización para personas con discapacidad intelectual".

En este sentido, Gutiérrez ha mencionado "una absoluta satisfacción" al participar en el acto de graduación "y poder dar la enhorabuena personal a todas las personas que se gradúan en este momento y que terminan un curso más de este programa".

Gutiérrez ha recordado que este programa inclusivo es "pionero en el ámbito universitario español" y que se ha trabajado en él ya ocho años.

'Univerusal: la universidad inclusiva' ha nacido a través de la Mesa de Discapacidad, coordinada por Ayuntamiento de Salamanca e integrada por el Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca, así como por asociaciones, entidades e instituciones que trabajan con las personas con discapacidad, tal y como ha asegurado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta iniciativa está destinada a facilitar el acercamiento de las personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental a la cultura y a la ciencia como vehículo de expresión de experiencias y conocimientos; hacer de la Universidad de Salamanca un espacio más inclusivo y de apoyo a la diversidad; y promover la plena participación en el espacio de educación superior que ofrece la Universidad a las personas que, por su discapacidad intelectual y problemas de salud mental, no podrían acceder por las vías de acceso oficiales.

El programa 'Univerusal' incluye materias troncales obligatorias, seminarios y talleres junto a otras actividades abiertas a la participación de toda la comunidad universitaria.

La formación es impartida por profesores universitarios y expertos de distintas ramas del conocimiento que ofrecen un variado conjunto de temas humanísticos, científicos, históricos y artísticos desde una perspectiva de promoción de la salud vital y actual. Una vez terminados los cursos, las alumnas y alumnos se incorporan al programa de egresados y continuarán su formación a través de Alumni con una guía específica.