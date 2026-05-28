Una treintena de jóvenes con discapacidad participa el domingo en el 'Río Esgueva' de Valladolid en un Draft Paralímpico

VALLADOLID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 30 chicos y chicas con discapacidad se reunirán este domingo, día 31 de mayo, en el Centro de Tecnificación Deportiva Río Esgueva de Valladolid para participar en el Draft Paralímpico.

Se trata de una actividad organizada por el Comité Paralímpico Español con el apoyo de CaixaBank que busca conocer sus aptitudes e introducirlos en el deporte que mejor se ajuste a sus perfiles.

Por la mañana, estos jóvenes con discapacidad física, visual o parálisis cerebral de entre 7 y 32 años realizarán diferentes pruebas y juegos con el objetivo de medir sus capacidades, mientras que por la tarde tendrán la oportunidad de probar algunos de los nueve deportes que se les ofrecerán: atletismo, bádminton, ciclismo, escalada, judo, natación, piragüismo, tenis de mesa y triatlón.

Además, los participantes tendrán la oportunidad de conocer los testimonios de grandes figuras del deporte paralímpico vallisoletano como la judoka Marta Arce y el nadador Luis Huerta.

Este primer Draft Paralímpico celebrado en Castilla y León se enmarca en el programa 'Nuestra Próxima Estrella' que, gracias al impulso de CaixaBank, permite la detección y captación de talento joven en toda España.