Tres accidentes de tráfico dejan cinco heridos en la provincia de Valladolid

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VALLADOLID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres accidentes de tráfico registrados este domingo en distintos puntos de la provincia de Valladolid han dejado cinco personas necesitadas de asistencia sanitaria, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El primero de los sucesos se ha producido a las 14.26 horas en el kilómetro 1 de la VP-4501, en Villanubla (Valladolid), donde un turismo ha volcado y su ocupante, una mujer de unos 40 años, ha quedado atrapada por el volante y se encontraba consciente.

El 112 ha avisado a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos al lugar.

A las 14.49 horas, una llamada ha alertado de otro accidente en el kilómetro 1 de la VP-9901, en Rueda (Valladolid), donde una motocicleta se ha salido de la vía.

Sus dos ocupantes, una mujer y un varón de unos 45 años, estaban conscientes y presentaban dolores, por lo que se ha solicitado asistencia sanitaria. Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias-Sacyl han sido avisados y esta última ha enviado medios a la zona.

Por último, a las 15.01 horas se ha registrado un accidente en el kilómetro 395 de la A-1, en Tordesillas (Valladolid), donde un turismo ha dado una vuelta de campana.

Sus dos ocupantes habían salido del vehículo, aunque han necesitado asistencia sanitaria.

El 112 ha avisado a Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos, así como a los Bomberos de la Diputación de Valladolid por una fuga de combustible.