Tres afectados por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Valladolid

VALLADOLID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas se han visto afectadas esta tarde por la inhalación de humo durante el incendio registrado en una vivienda de Valladolid capital, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido poco antes de las 16.10 horas, que es cuando la sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido una llamada que avisaba de un incendio declarado en la cocina de una vivienda en el número 10 de la calle Treviño, en Valladolid.

El 112 ha dado aviso del incendio a los Bomberos de Valladolid, a la Policía Municipal de Valladolid y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, ya que había tres varones que habían resultado afectados por inhalación de humo.

En el lugar, han actuado los bomberos y el personal sanitario de Sacyl, que han atendido a tres varones, dos de 25 años y uno de 60 años que han sido trasladados posteriormente en dos ambulancias soporte vital básico (SVB) al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.