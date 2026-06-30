Tres artistas protagonizan esta semana la octava edición del festival 'El Espinar con EM de Magia' . - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

EL ESPINAR (SEGOVIA), 30 (EUROPA PRESS)

El municipio segoviano de El Espinar volverá a convertirse entre este viernes y el domingo en uno de los grandes referentes de la magia en España con la celebración de la VIII edición del Festival Internacional de Magia 'El Espinar con EM de Magia', una cita cultural ya consolidada que volverá a llenar de ilusión las calles y escenarios gracias al apoyo de la Diputación y del Ayuntamiento.

Así lo ha destacado, durante la presentación que se ha llevado a cabo en la Casa del Sello, el diputado de Turismo y alcalde espinariego, Javier Figueredo, quien ha apuntado que fl festival estará dirigido y producido un año más por el mago segoviano Héctor Sansegundo, una de las figuras más reconocidas del panorama mágico nacional e internacional.

Durante tres jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación diseñada para todos los públicos que llegará a los cuatro núcleos de población del municipio: El Espinar, San Rafael, Los Ángeles de San Rafael y la Estación de El Espinar.

La programación se divide en dos grandes bloques. El primero de ellos estará compuesto por los espectáculos de calle, protagonizados por tres artistas con estilos muy diferentes. Desde Canarias llegará Jessica Guloomal, con una propuesta elegante, visual y cargada de momentos sorprendentes. También participará El Afilador, un entrañable personaje llegado de los remotos pueblos de Galicia que combina teatro, humor y magia en una propuesta única. Completa este apartado el irreverente y carismático Edu el Mago, uno de los artistas de calle más destacados del momento. Cada uno de ellos realizará actuaciones en los distintos núcleos de población del municipio.

Junto a estos espectáculos podrá visitarse en la Plaza de la Corredera la Feria de los Imposibles, una gran instalación de cerca de 500 metros cuadrados inspirada en la estética steampunk y las antiguas ferias del penique. Este singular espacio contará con ilusiones ópticas, juegos de ingenio, propuestas mágicas y elementos interactivos para toda la familia, todo ello guiado por personajes especialmente creados para la ocasión.

El segundo gran eje del festival será la Gran Gala Mundial de la Magia, que se celebrará el sábado a las 22.00 horas en el Auditorio Menéndez Pidal de El Espinar. Presentada por Karim, uno de los comunicadores y artistas cómicos más reconocidos del país, la gala reunirá a algunos de los mejores exponentes de la magia actual.

Entre los artistas destacados se encuentra Héctor Mancha, campeón mundial de magia y poseedor del máximo galardón que puede obtenerse en esta disciplina, que presentará su espectacular número de manipulación. También actuará Álvaro Cortés, mago multipremiado que combina cambios de vestuario, manipulación y sorprendentes efectos visuales. Desde Galicia llegará Dani Polo con una propuesta de grandes ilusiones y aparatos de gran formato que le han valido numerosos reconocimientos. Completará el cartel Luis Boyano junto a Karla con una singular cabina espiritista familiar, una experiencia mágica poco habitual que permitirá al público disfrutar de fenómenos imposibles en un entorno lleno de misterio y humor.

La Gran Gala Mundial de la Magia tendrá un precio de 15 euros. Las entradas podrán adquirirse online a través de los canales habilitados por el Auditorio Menéndez Pidal, así como en la Oficina de Turismo y en la taquilla.

Figueredo ha apuntado que, "con esta octava edición, El Espinar reafirma su apuesta por la cultura, el entretenimiento familiar y la magia de calidad, consolidando un festival que año tras año reúne a artistas de primer nivel y atrae a público de toda la provincia y de numerosos puntos de España".