Tres detenidos, dos reincidentes, por una paliza a un joven que resultó grave en Burgos

Detención de uno de los agresores a un joen en Burgos. - POLICÍA NACIONAL

BURGOS, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Burgos a tres jóvenes, dos de ellos reincidentes, como presuntos autores de una "brutal" paliza a un joven que sufrió lesiones graves que precisaron de intervención quirúrgica.

En concreto, se ha identificado y detenido a tres de los cuatro individuos, de entre 19 y 34 años, que el pasado 26 de octubre presuntamente propinaron una violenta paliza a otro joven en una céntrica calle de la capital.

La víctima es un vecino de Burgos, al igual que los agresores, a los que se investiga por un delito de lesiones mientras se busca a un cuarto participante, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Según la denuncia interpuesta por la víctima, mientras se encontraba de madrugada en la zona de bares de las Bernardas, varios jóvenes a quienes no conocía le abordaron pidiéndole dinero. Instantes después ese primer contacto, se convirtió en intimidación, por lo que el joven decidió abandonar el lugar.

Sin más motivo ni razón aparente, los cuatro agresores comenzaron a seguirle, por lo que comenzó a correr hasta ser alcanzado en la calle Amaya, donde le propinaron varios puñetazos hasta que cayó al suelo. El acometimiento violento, realizado a juicio policial con abuso de superioridad y con ánimo de causar grave daño, continuó con la víctima caída en el suelo, donde siguió recibiendo golpes en el rostro y el cuerpo e incluso una patada que pudo tener consecuencias aún más graves.

El joven agredido debió de ser intervenido quirúrgicamente en el hospital universitario de Burgos debido a una fractura nasal, diversas lesiones y contusiones en diferentes partes del cuerpo.

Se da la circunstancia de que dos de los presuntos autores de estos hechos ya fueron arrestados en mayo de 2024 por una agresión cometida en un contexto espacial y temporal casi idéntico. Junto con el atestado policial, los tres detenidos han pasado ya a disposición judicial.