Tres detenidos, entre ellos un hombre con un arma robado, tras una reyerta en Pajarillos, en Valladolid

Pistola. - SUB. GBNO EN VALLADOLID

VALLADOLID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenidos a dos mujeres y un hombre tras una reyerta en un bar del barrio vallisoletano de Pajarillos y se ha imputado al hombre como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de tenencia ilicita de armas, ya que portaba una pistola que figira como robada en una vivienda de Paterna (Valencia).

Los hechos se produjeron en la madrugada del lunes, 13 de julio, cuando una llamada alertó de una reyerta entre varias personas con armas blancas en un bar del barrio de Pajarillos, por lo que hasta el lugar se desplazaron varios agentes uniformados. Pero al llegar, no había ninguan reyerta pero pudieron averiguar que las personas implicadas habían abandonado el lugar en dos vehículos.

Los agentes recorrieron las inmediaciones de la zona y localizaron uno de los turismos, un vehículo de alta gama, de las personas que participaron en la reyerta, que se encontraba estacionado en doble fila a la puerta de un bar.

Los agentes se bajaron del coche policial para comprobarlo y fue en ese momento cuando dos mujeres y un hombre se metieron rápidamente en el bar. Uno de los agentes de Policía escuchó claramente como una de las mujeres se dirigía al varón para que se metiese "pa dentro" al percatarse de la presencia policial.

Los agentes accedieron al bar y pudieron advertir que el hombre llevaba una pistola en la mano derecha, por lo que los agentes le conminaron para que entregara el arma, en un momento de gran tensión, ya que el hombre hizo caso omiso además de que tenía el dedo en el disparador y apuntaba al abdomen y pierna del Policía.

Uno de los policías logró reducir al hombre y arrebatarle el arma mientras las dos mujeres forcejeaban e intentaban impedir la detención para lo que dieron empujones y propinaron arañazos a los agentes.

Una vez que la situación fue controlada por los policías, se comprobó que el arma que había empuñado el hombre era una pistola real, con un cartucho en la recámara y 9 más en el cargador y lista para hacer fuego.

Los tres detenidos fueron trasladados a las dependencias de la Comisaría de Policía Nacional de Valladolid, al igual que su vehículo de alta gama y gran cilindrada, donde se continuó con el atestado policial. En el interior del turismo se localizó otro cartucho más, así como dos bolsos, uno con la documentación del varón y que contenía 1.410 euros en efectivo y 12 boletos de diferentes apuestas y el otro con documentación de una de las dos mujeres y que contenía 7.500 euros en distintos billetes.

Las dos mujeres han sido imputadas como presuntas autoras de sendos delitos de atentado contra agentes de la autoridad y resistencia y desobediencia. El hombre ha sido imputado como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas.

Todos los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado libertad para los tres.