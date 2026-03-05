Tres detenidos por el hurto y uso fraudulento de tarjeta bancaria en Valencia de Don Juan (León)

La Guardia Civil ha detenido a tres personas por el hurto y uso fraudulento de tarjeta bancaria en Valencia de Don Juan (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como presuntas autoras de un delito de hurto y otro de uso fraudulento de tarjeta bancaria en Valencia de Don Juan (León), tras una investigación iniciada a raíz de la denuncia presentada por la víctima al detectar la sustracción de su cartera, en cuyo interior se encontraba documentación personal y una tarjeta de crédito que usaron supuestamente para realizar cargos no autorizados en diferentes establecimientos comerciales de la citada localidad.

A partir de la denuncia, componentes del citado puesto iniciaron una investigación que permitió identificar a las personas implicadas y que dio como resultado, tras el análisis de las compras realizadas, la posterior detención de las tres personas participantes en los hechos, a quienes se les atribuyen los delitos de hurto y uso fraudulento de tarjeta bancaria.

Los detenidos, con las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de León, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Las actuaciones llevadas a cabo vienen impulsadas por la Comandancia de la Guardia Civil de León, dentro del Plan mejora seguridad en el sector del comercio, que se mantiene activo durante todo el año.