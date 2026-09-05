Tres detenidos en Laguna de Duero (Valladolid) por un delito de atentado y resistencia hacia agentes

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo
LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID), 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha detenido en la localidad vallisoletana de Laguna de Duero a tres varones por un delito de atentado y resistencia hacia los agentes.
Según ha informado la Subdelegación del Gobierno a Europa Press.a detención se llevó a cabo la pasada noche y los individuos son tres varones de nacionalidad española de entre 25 y 30 años.
Este municipio se encuentra actualmente en su periodo de fiestas patronales de Nuestra Señora de Villar, motivo por el que se ha desplegado un dispositivo de Seguridad con Guaria Civil, Policía Local y Protección Civil.