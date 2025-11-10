Tres detenidos por el robo de 1.460 kilogramos de cableado de cobre en Sena de Luna (León)

Furgoneta con el cableado de cobre intervenido por el que han sido detenidos tres varones en Sena de Luna (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas vecinas del Principado de Asturias como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza de 1.460 kilogramos de cableado de cobre en Sena de Luna (León).

La actuación tuvo lugar la madrugada del pasado domingo día 9, durante la realización de un punto de verificación encaminado a la persecución de delitos contra el patrimonio.

Una patrulla del Puesto de San Emiliano identificó una furgoneta de color blanco en el punto kilométrico 88 de la AP-66 en sentido Asturias, en cuyo interior viajaban tres varones, que por su actitud, despertaron las sospechas de los agentes, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Por este motivo decidieron inspeccionar el interior del vehículo, en el que localizaron dos radiales y cableado de cobre, cuya procedencia no pudieron acreditar el conductor ni los acompañantes. Así, se procedió a la detención de los tres ocupantes de la furgoneta.

Una vez realizado el pesaje del cable dio un resultado de 1.460 kilogramos en bruto.

Los detenidos, con las diligencias instruidas y el cable intervenido, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de León. No obstante, continúan las investigaciones para esclarecer la procedencia del material intervenido, según las mismas fuentes.

Esta actuación se enmarca en el 'Plan policial contra el robo de cobre' que mantiene activo la Comandancia de la Guardia Civil de León para evitar y perseguir la comisión de este tipo de delitos.