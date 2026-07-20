Tres días de luto en Ciudad Rodrigo (Salamanca) por la muerte del menor en la celebración del Mundial

CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca) ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento de un menor de 13 años durante la celebración de la victoria de España en el Mundial del Fútbol como consecuencia del derrumbe de una fuente en la que de concentraban varios jóvenes.

El Consistorio ha expresado su dolor y condolencias por el fallecimiento en un comunicado difundido en redes en la que ha subrayado que "toda la ciudad de Ciudad Rodrigo siente esta pérdida y acompaña a la familia y amigos del menor en su dolor".

"Lo que tenía que haber sido una celebración por la victoria en el Mundial de Fútbol de la Selección Española se ha convertido en una tragedia para el conjunto de la sociedad mirobrigense", ha lamentado la autoridad municipal, que también ha expresado su deseo de una "pronta recuperación" de las demás personas afectadas por el suceso.

Ante estas circunstancias y "en señal de duelo por la pérdida, las banderas del Ayuntamiento ondearán a media asta entre los días 20 a 22 de julio, inclusive ambos días", ha señalado el consistorio.