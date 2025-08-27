Tres heridos en un accidente en Medina del Campo (Valladolid) con un turismo y un camión implicados

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

VALLADOLID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres personas, dos varones y una mujer, han resultado heridas en un accidente en el que se han visto implicados un turismo y un camión, que ha terminado volcado, en el kilómetro 155 de la A-6 sentido a Madrid, dentro del término municipal de Medina del Campo (Valladolid).

Según informa el 1-1-2 a Europa Press, los hechos se han producido a las 4.41 horas momento en el que se da aviso a Guardia Civil, Bomberos de la Diputación y Emergencias-Sacyl.

Los facultativos han atendido en el lugar a dos varones de 23 y 44 años y una mujer de 25, que han sido trasladados en soporte móvil al hospital de Medina del Campo.