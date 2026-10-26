Tres heridos en un accidente en El Valle de Mena (Burgos) en un choque entre un ciclotor y un turismo

BURGOS 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas, dos de ellas menores, han resultado heridas como consecuencia de una colisión registrada esta mañana entre un turismo y un ciclomotor en El Valle de Mena, en la provincia de Burgos, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido poco antes de las 11.18 horas, que es cuando el citado servicio ha sido informado de un choque entre un turismo y un ciclomotor en un camino asfaltado entre El Berrón y Antuñano, en el Valle de Mena, donde había resultado herida la conductora del ciclomotor, una menor de unos 16 años.

Desde la sala del 112 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado un equipo médico de Villasana de Mena, dos ambulancias soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido finalmente a tres personas, una mujer de unos 50 años y una menor de unos 16 que han sido trasladadas en ambulancia soporte vital básico al hospital de Basurto, mientras que un menor de unos 17 años ha sido evacuado en ambulancia soporte vital básico al hospital de Cruces.