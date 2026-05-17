Tres heridos por arma blanca, dos menores, y dos detenidos en una agresión en Las Moreras

Gráfico elaborado por el 112 con datos de las agresiones por arma blanca en la playa de Las Moreras- @112CYL

VALLADOLID 17 May. (EUROPA PRESS) -

Tres jóvenes, entre ellos dos menores de edad, han resultado heridos por arma blanca tras una agresión ocurrida esta noche en la playa de Las Moreras, en Valladolid capital, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Uno de los heridos es un menor de unos 16 años que fue trasladado por una UVI móvil de Emergencias Sanitarias al Hospital Clínico Universitario donde fue evacuado otro varón de alrededor de 20 años, en este caso en una ambulancia de soporte vital básico.

Y la tercera persona herida es otro varón menor que fue trasladado por Cruz Roja al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

En un primer momento varios alertantes pidieron asistencia al 112 para un joven que había resultado herido en la cabeza tras ser agredido con un arma blanca en la playa de Las Moreras. El 1-1-2 dio aviso de esta agresión a la Policía Municipal de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que se envía una UVI móvil.

Unos minutos más tarde, el Cuerpo Nacional de Policía informó de que había otras dos personas también heridas por arma blanca, una en el cuello y otra en una mano, quienes estaban siendo atendidas por un dispositivo preventivo de Cruz Roja que se encontraba en el lugar, por lo que activó Emergencias Sanitarias otra UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.