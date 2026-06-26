Tres heridos en una colisión en Alcazarén (Valladolid) con dos turismos y un camión implicados

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

VALLADOLID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas en una colisión entre dos turismos y un camión en el punto kilométrico 156 de la N-601, en Alcazarén (Valladolid).

El accidente se ha producido a las 13.24 horas, moento en el que el 1-1-2 da aviso a los bomberos de la Diputación de Valladolid, a Tráfico de Valladolid y a Sacyl, que moviliza entre otros recursos un helicóptero medicalizado. Minutos más tarde se anula la salida de los bomberos. Sacyl finalmente anula también el helicóptero medicalizado porque al llegar el personal sanitario comunica que no es necesario.

El personal atiende en el lugar a los implicados y finalmente trasladan en UVI móvil a dos varones de unos 30 años y en una ambulancia a una mujer de unos 80 años al hospital de Medina del Campo.