Tres heridos en una colisión entre dos turismos en Ardón (León)

Archivo - Imagen de una ambulancia en Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres y un varón de mediana edad han resultado heridos este sábado en una colisión entre dos turismos registrada en el término municipal de Ardón (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido a las 11.23 horas en el kilómetro 163 de la carretera N-630, en la rotonda donde esta vía se cruza con la LE-5518, cuando una llamada ha alertado de la colisión entre dos vehículos.

Los alertantes han informado inicialmente de que al menos dos personas adultas habían resultado heridas, ambas conscientes, por lo que el 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado asistencia sanitaria al lugar.

Finalmente, los servicios sanitarios han trasladado al Hospital de León, en una ambulancia de soporte vital básico, a dos mujeres y un varón de mediana edad heridos en el accidente.