Tres heridos en una colisión entre dos turismos en Medina de Pomar (Burgos)

BURGOS, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres y una mujer han resultado heridos en una colisión entre dos turismos, uno de los cuales ha volcado, que se ha registrado en el kilómetro 26 de la N-629, a la altura de la localidad burgalesa de Medina de Pomar, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 10.09 horas de este miércoles, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para dos personas que estaban atrapadas, una en cada vehículo.

El 112 ha avisado del accidente a la Policía Local de Medina de Pomar, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos --que han movilizado a los voluntarios de Medina de Pomar- y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido.

Finalmente, Emergencias Sanitarias ha atendido a tres personas heridas, un varón de 28 años que ha sido trasladado al hospital de Cruces (Vizcaya) y un varón y una mujer a quienes ha trasladado una ambulancia de soporte vital básico al mismo centro hospitalario.