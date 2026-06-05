Tres heridos tras colisionar dos turismos en Cantalejo (Segovia)

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL - SACYL - Archivo

CANTALEJO (SEGOVIA), 5 (EUROPA PRESS)

Tres personas han resultado heridas y han precisado traslado a un centro hospitalario tras colisionar dos turismos en el término municipal de Cantalejo (Segovia), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido poco antes de las 11.19 horas, cuando se ha informado al 112 de una colisión entre dos turismos en el kilómetro 38 de la SG-205, en Cantalejo, donde tres personas habían resultado heridas y una de ellas se encontraba atrapada.

Así, se ha avisado a Tráfico de Segovia, a los bomberos de la Diputación y a Sacyl, que ha movilizado diferentes recursos, entre ellos un equipo médico, una ambulancia soporte vital básico y un helicóptero medicalizado. Finalmente, se ha evacuado a los tres heridos al Complejo Asistencial de Segovia.