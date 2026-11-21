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SEGOVIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas tras colisionar dos turismos en la carretera N-6, a la altura del kilómetro 57, en el término municipal de El Espinar (Segovia), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente tuvo lugar en torno a las 23.38 horas del viernes, cuando la sala de operaciones del 112 recibió una llamada que alertaba de la colisión y de que al menos una persona había resultado herida y se encontraba consciente.

El 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal de guardia del centro de salud de El Espinar.

Además, se solicitó la colaboración del SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid, que movilizó una UVI móvil.

Finalmente, los servicios de emergencia atendieron a tres personas heridas, una mujer de unos 60 años y dos varones, uno de unos 40 años y otro de unos 60 años, que fueron trasladados al Hospital de Segovia para recibir asistencia sanitaria.