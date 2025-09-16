Tres heridos en cuatro accidentes de circulación en Valladolid en menos de dos horas

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas como consecuencia de cuatro accidentes de circulación registrados en la capital vallisoletana en un intervalo de menos de dos horas --entre las 07.29 y las 09.10--, según los datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 recogidos por Europa Press.

El primer siniestro ha ocurrido a las 07.29 horas de este martes, 16 de septiembre, a la altura del número 2 de la calle Santiago Alba donde un turismo ha atropellado a una mujer de unos 55 años que estaba consciente.

En este caso se informó a Emergencias Saniarias -Sacyl-, Policía Nacional y Policía Local que solicitó posteriormente otra ambulancia para atender al conductor, un varón de 64 años, que presentaba una crisis de ansiedad.

Algo más de media hora después, a las 08.11 horas, ha tenido lugar una colisión por alcance entre dos turismos en la calle Mirabel que se ha saldado sin heridos. Minutos más tarde, a las 08.18 horas, se ha informado de una colisión entre un turismo y un patinete en la calle Tirso de Molina en la que ha resultado herido el conductor del patinete, un joven de 24 años. En este caso se ha informado a las policías local y Nacional y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-.

El cuarto accidente de la mañana se ha registrado a las 09.10 horas en el mismo sitio, en esta ocasión por una colisión por alcance entre tres turismos donde solicitan asistencia sanitaria para un varón de unos 20 años con dolor de cuello. También se ha informado a las policías local y Nacional y a Sacyl.