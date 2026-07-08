Un fallecido y dos heridos en un accidente de tráfico en Tórtoles de Esgueva (Burgos)

BURGOS, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido en Tórtoles de Esgueva (Burgos), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 9.38 horas, cuando se ha informado de un accidente en el kilómetro 43 de la carretera CL-619, en Tórtoles de Esgueva (Burgos), donde un turismo se ha salido de la vía y ha dado vueltas de campana. Asimismo, se indicaba que había tres personas heridas, tres varones adultos, dos de los cuales se encontraban atrapados y uno de ellos inconsciente.

El 112 ha dado aviso a Guardia Civil, Bomberos de Burgos y Aranda de Duero, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado medios a la zona.

Finalmente, Sacyl ha informado al 112 del fallecimiento de una de las personas y dos heridos a los que se ha trasladado a los hospitales de Burgos y Aranda de Duero.