Tres heridos, uno de ellos atrapado, tras colisionar dos turismos en Fuentecén (Burgos)

Archivo - Sala del 112 de Castilla y León. - EUROPA PRESS - Archivo

FUENTECÉN (BURGOS), 24 (EUROPA PRESS)

Tres personas han resultado heridas, una de las cuales ha quedado atrapada, al colisionar dos turismos en el término municipal de Fuentecén (Burgos), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 14.04 horas, cuando se ha avisado de la colisión entre dos turismos a la altura del kilómetro 285, en el desvío de acceso a la localidad.

En el aviso se indicaba que había tres personas heridas, una de ellas atrapada en uno de los vehículos, por lo que se ha dado aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos de Aranda de Duero y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado al menos un helicóptero y una ambulancia de soporte vital básico.