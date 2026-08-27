Tres heridos, uno de ellos un bebé, tras una colisión entre dos vehículos provocada por un animal en Segovia

Archivo - Sucesos.- Herido un motorista tras colisionar dos turismos y una motocicleta en Belorado (Burgos) - EUROPA PRESS - Archivo

SEGOVIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres personas resultaron ayer heridas, entre ellas un niño de un año, después de que un animal se cruzara en la carretera y provocara la colisión entre dos turismos en el punto kilométrico 85 de la CL-603 en Escobar de Polendos (Segovia).

Los hechos se produjeron a última hora del día, 22.50 horas, cuando la sala del 1-1-2 recibia una llamada informando de los hechos. El centro dio aviso a Guardia Civil y Emergencias Sanitarias.

Los facultativos han atendido a un varón de unos 40 años que se quejaba de la espalda, una mujer de unos 30 con dolor de cervicales y un niño de un año.