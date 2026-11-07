Tres heridos tras explotar una caldera en una vivienda de Ávila

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ÁVILA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas con cortes superficiales y quemaduras tras la explosión de una caldera registrada este viernes en una vivienda situada en el número 8 de la calle Vicenta Manzanedo, en Ávila capital, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido el aviso a las 12.52 horas, cuando se ha informado de la explosión de una caldera en el interior de la vivienda y, en un primer momento, se ha indicado que no había personas afectadas.

Posteriormente, la Policía ha solicitado asistencia sanitaria para atender a tres personas que habían resultado afectadas por el suceso y presentaban cortes superficiales y quemaduras.

El 112 ha trasladado el aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado recursos sanitarios hasta el lugar para atender a los afectados.

Asimismo, se ha avisado a la Policía Local de Ávila, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Ávila, cuyos servicios se encuentran trabajando en el lugar.