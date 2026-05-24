Tres heridos por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda en Navatejera (León)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

LEÓN, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Tres varones de 37 y 33 años han resultado heridos por inhalación de humo tras un incendio originado en la madrugada de este domingo en una vivienda en la avenida Libertad de Navatejera (León), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de la 1.15 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido un aviso sobre el incendio de la vivienda, en la que había mucho humo, por lo que ha avisado a Policía Local, Guardia Civil y Bomberos de León, así como a Emergencias Sanitarias - Sacyl, ya que se solicitaba asistencia para una persona afectada por inhalación de humo.

Finalmente, el equipo médico ha atendido en el lugar a tres personas que, posteriormente, han sido trasladadas al hospital, un varón de 37 años trasladado por UVI móvil y dos varones de 37 y 33 años en ambulancia de soporte vital básico.