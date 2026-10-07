Tres heridos en León capital tras una colisión entre un autobús y una furgoneta

LEÓN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas, entre ellas un menor, han resultado heridas a primera hora de esta mañana con León capital como consecuencia de un choque entre un autobús y una furgoneta, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido poco antes de las 08.43 horas, que es cuando el 112 ha recibido una llamada que informaba de una colisión lateral entre una furgoneta y un autobús en la Plaza Guzmán el Bueno, en León capital, donde, al menos dos personas habían resultado heridas de carácter leve.

Desde la sala del 112 se ha informado a la Policía Local de León, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido finalmente a tres personas, un varón de unos 55 años, un menor de 10 y una mujer de unos 70, que han sido trasladadas en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de León.