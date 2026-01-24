Tres identificados por estafar casi 12.000 euros a una mujer con los datos de su marido fallecido en Valladolid

Archivo - Suc.- En libertad un varón que estafó más de 15.000 euros a una madre de Valladolid con el método del 'hijo en apuros' - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha dado por concluida la investigación de un delito de ciberestafa cometido en Valladolid, que se ha saldado con la detención de un hombre en Madrid encartado en la investigación como 'mula', a través del cual tres delincuentes estafaron 11.762,13 euros a una mujer a la que habían migrado una línea telefónica de la cual era titular --sin su consentimiento-- a otro operador, y luego se valieron de ese número de móvil para realizar una transferencia de dinero y cargos bancarios en su cuenta.

Los hechos fueron denunciados en julio de 2024 en dependencias de la Comisaría Provincial de Policía Nacional, cuando la víctima relató en su denuncia cómo personas desconocidas habían migrado una línea telefónica de la cual era titular.

Se da la circunstancia de que los datos que aportaron para la transferencia bancaria eran los del difunto marido de la mujer, que había fallecido ocho meses antes.

Los delincuentes efectuaron una transferencia desde la cuenta de la víctima a otra cuenta por importe de 2.000 euros. Las compras se correspondían a adquisiciones en establecimientos de compra-venta de oro, y llamó la atención de los investigadores que se habían adquirido dos lingotes de oro, uno de 50 gramos de peso y otro de diez, y una cadena de 33 centímetros de longitud de oro de 18 quilates.

La investigación se dilató en el tiempo debido a la complejidad de las indagaciones policiales y a la dificultad del seguimiento de las operaciones financieras, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los agentes del Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid, que se hicieron cargo de la investigación, pudieron determinar la identidad de tres hombres que actuaban como 'mulas' para los delincuentes.

El papel de las mulas en estas organizaciones criminales es mover el dinero estafado a las víctimas a cuentas bancarias controladas por los delincuentes, a cambio de una pequeña comisión.

A consecuencia de la investigación uno de los tres hombres fue detenido en Madrid a finales del pasado año, por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, mientras que se continúa con las gestiones para localización y detención de los otros dos.

Los agentes del Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional han dado por concluida la investigación de esta estafa, en la modalidad de SIM swapping